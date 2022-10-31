«Хочу пожелать, чтобы у нас был свой спортивный зал». СДЮШОР «Минск» празднует 50-летний юбилей

Новости Беларуси. 31 октября баскетбольный клуб «Минск» принимает на своей площадке «Самару» в рамках Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А тем временем свой 50-летний юбилей отпраздновала родная школа клуба СДЮШОР «Минск». В воскресенье, 30 октября, прошло торжественное мероприятие.

Столичное учреждение по праву считается флагманом белорусского баскетбола. Именно ее учащиеся составляют основу национальных юношеских и юниорских дружин, а также команд три на три. В настоящее время в СДЮШОР укомплектованы 55 учебно-тренировочных групп, в которых спортивную подготовку проходят 720 спортсменов-учащихся.

Петр Ивашков, директор СДЮШОР БК «Минск»:

Когда ты отмечаешь юбилей, понимаешь, что надо его провести достойно. Поэтому мы хотим участвовать и выигрывать все соревнования, которые у нас есть. Школе я очень хочу пожелать, чтобы у нас был свой спортивный зал. Спортивный зал СДЮШОР «Минск». Он нам очень нужен для проведения соревнований, для проведения мастер-классов, для проведения индивидуальных тренировок, для проведения больших активностей. То, что нам на сегодня не позволяют площади, в которых мы занимаемся.

В торжественной программе мероприятия чествовали заслуженных работников и спортсменов учреждения. Уделили внимание и юным воспитанникам, которые активно принимали участие в спартакиаде и творческих номерах.

Василиса Сорока, учащаяся СДЮШОР БК «Минск»:

Я люблю школу, у меня хорошо получается, у меня хорошие оценки за четверть. Я недавно начала заниматься баскетболом, мне это нравится.