«Хоккей идёт к детям» – Betera и Федерация хоккея помогли первоклассникам из Шклова встать на коньки

Первоклассники Шклова встанут на коньки. Уверенно держаться на льду ребятам поможет социально-спортивный проект «Хоккей идет к детям», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он уже четвертый год шагает по стране и научил уверенно стоять на коньках порядка 2 тысяч ребят в разных городах Беларуси.

Новый сезон стартовал в ноябре в Могилевской области, а 10 февраля в хоккейной столице региона прошло торжественное посвящение ребят в большую спортивную семью. Могилевская арена собрала больше сотни шкловских первоклассников, для которых подготовили насыщенную программу. Пока без коньков, но уже с шайбой и клюшкой, ребята стали участниками спортивного квеста, где каждая станция – это хоккей в миниатюре и с фейерверком эмоций.

Сергей Таланков, участник проекта «Хоккей идет к детям»:

Я уже хорошо катаюсь на коньках, потому что нас учит учитель. Я хочу стать чемпионом в будущем.

Тренировки детей проходят в рамках уроков физкультуры. Их стараются сделать максимально интересными и увлекательными. В 2025 году проект серьезно расширился, но одно осталось неизменным – все необходимое для занятий: инвентарь, полная экипировка юных спортсменов, работа профессиональных тренеров – сохранилось совершенно бесплатным для участников и их родителей. В этом существенно помог давний партнер Федерации хоккея Беларуси – компания «Betera».

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Мы делаем все возможное, чтобы в нашей стране дети могли попробовать этот замечательный вид спорта. Мы сами помним, как мы в свое время на озере гоняли шайбу с деревянными клюшками. Мы хотели заниматься, это интересный вид спорта, и мы сделаем все, чтобы наши дети смогли попробовать себя в роли хоккеиста.

Александр Осипов, заместитель директора компании «Betera»:

Наша компания передает детям профессиональный спортивный инвентарь и все то, чтобы вход в этот вид спорта стал совершенно бесплатным для каждой семьи. География этого проекта расширяется. На данный момент мы очень рады за шкловских ребят. Вполне возможно, кто-то из них в скором времени заиграет в Betera-экстралиге. Вполне возможно, кто-то из них будет играть в хоккейном клубе «Динамо-Минск» либо в любом другом клубе КХЛ.