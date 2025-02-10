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«Приходите, вам это понравится!» – 11 февраля стартует турнир по самбо на призы Президента Беларуси

10 февраля 2025 14:47
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11 февраля во Дворце спорта стартует международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Приходите, вам это понравится!» – 11 февраля стартует турнир по самбо на призы Президента Беларуси-2

Национальная команда вовсю готовится к этим важнейшим соревнованиям. Наши атлеты будут представлены во всех весовых категориях. Увы, не обошлось без травм: не выйдут на ковер Татьяна Мацко, Владислав Бурдь и Александр Круглик. Но даже без их помощи сборная рассчитывает показать максимальный результат.

«Приходите, вам это понравится!» – 11 февраля стартует турнир по самбо на призы Президента Беларуси-4

Юрий Рыбак, главный тренер сборной Беларуси по самбо:
В форме спортсмены подходят хорошей. Турнир для нас отборочный, поэтому к нему мы относимся очень серьезно. На этот турнир приедет очень много гостей из многих стран. Конкуренция будет очень большая, поэтому будет очень много ярких, зрелищных схваток. Приходите, болейте, смотрите, вам это понравится!

Кроме классического самбо, атлеты продемонстрируют также красоту боевого. Вход на трибуны свободный.

# Спортивные соревнования # Юрий Рыбак

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