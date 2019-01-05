Марко Ройс признан лучшим игроком сборной Германии 2018 года по мнению болельщиков

Футболист провел восемь матчей в составе «бундестим», забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ройс участвовал на чемпионате мира в России, сыграв во всех трех матчах группового этапа. Сборная Германии не смогла выйти из группы.

29-летний игрок набрал в опросе почти 34 % голосов. Он опередил защитника «Баварии» Джошуа Киммиха и полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Санэ.