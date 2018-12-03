Турнир «Золотая шайба» в Беларуси: как юные хоккеисты со двора дорастают до чемпионата страны

Новости Беларуси. Сегодня чемпионат двора – завтра чемпионат мира. Под таким девизом в Минске стартовал городской этап «Золотой шайбы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Где и как рождаются звездочки хоккея и как находят молодые таланты? Узнавал корреспондент СТВ Евгений Поболовец. Святослав в хоккее с шести лет. Сначала вместе с отцом как зритель ходил на матчи «Юности», затем и сам решил стать хоккеистом.

В школе при клубе не получилось, но желание играть никуда не пропало. На семейном совете решили – ничего страшного, в хоккей можно научиться играть и в любительской команде. Благо в Беларуси хватает турниров и площадок, где можно себя проявить.

Андрей Асколкин, отец Святослава:

Пару лет мы еще поиграем в «Золотой шайбе», а дальше у нас очень много всевозможных лиг... Есть куда расти и от «Золотой шайбы» двигаться дальше. Было бы желание у ребенка. Святослав не по годам четко знает свои слабые стороны: как и над чем еще надо работать, чтобы стать сильнее как хоккеисту.

Святослав Асколкин:

Во-первых, надо быстро бегать. Надо стараться, заниматься. Над пасами надо работать, чтобы видеть своих товарищей, которым ты можешь отдать пас, стараться перекрывать защитников и нападающих. Ну и бить голы. Даже на таком уровне выстроена четкая система поиска талантливых парней. Это не скаутинг НХЛ, конечно, но если у ребенка есть задатки вырасти в хоккеиста, тренеры мимо не пройдут.

Сергей Ерачин, тренер команды «Медведь»:

У нас на ФОЦе есть много инструкторов. Одному охватить, конечно, всё невозможно. Если где-то видят перспективного парня, присылают на тренировку – смотрим. Если подходит, то работаем.

Три дня в неделю тренировки. В любое время года. А вот зимой наступает настоящая проверка – стартуют соревнования среди дворовых хоккейных команд. «Золотая шайба» в советское время – самый массовый турнир для миллионов мальчишек. С него свою карьеру начинали Третьяк и Мальцев, Фетисов и Харламов. С распадом Союза закрылся и турнир. В 1997 году его возродили в независимой Беларуси. И вот уже 21-й год он дает шанс любителям заявить о себе.

Евгений Поболовец, СТВ:

Замкнуть дальнюю, закрепиться в зоне, открыться под передачу партнера. Раньше эти профессиональные термины ребята слышали только с экранов телевизора, сегодня стараются воплотить это на площадке. Лучше получается у «Грифонов» – убедительная победа в стартовом матче турнира. 7:1 – «Грифоны» из Центрального района столицы и в 2018 году – безусловный фаворит турнира. Кроме них за выход в финал спорят еще восемь команд – победители районных соревнований.