Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии

Новости Беларуси. Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси продолжается. 5 январе в «Чижовка-Арене» состоялся заключительный матч групового этапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клюшки скрестили сборная Международной федерации хоккея и команда Балтии.

Корреспондент Алена Сырова рассказывает о ледовых баталиях.

Алена Сырова, СТВ:

Игровые дни турнира для 12 команд настолько насыщенные, что матчи проводят сразу на двух ледовых площадках. Сегодня на малой арене сборная Китая одолела команду Балкан. А на большой площадке россияне оказались сильнее команды из Словакии и вышли в полуфинал. Белорусская дружина еще накануне одержала победу над сборной Балтии и досрочно обеспечила себе путевку в полуфинал. Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея «Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея На малой арене завершается матч между Чехией и Финляндией. С каким же настроением хоккеисты выходили на лед?

Нормундс Сейейс, игрок команды Балтии:

Мы приехали, скажем так, получить удовольствие и хорошее настроение. Конечно, хотим выиграть, но для нас результат не так важен. Важно то, что три балтийские республики вместе сделали команду, приехали, чтобы хорошо сыграть. Вчера хорошо сыграли. Интересное наблюдение: не зависимо от расписания игр, на трибунах очень много белорусских флагов. Болельщики все равно вместе со своей командой.

Мы пришли на хоккей. Я буду болеть за Беларусь.

Я впервые пришел сюда и буду болеть за всех.

Хоккей любим. Решили детям показать, что это такое.

Атмосфера новогодняя, радостная, волшебная.