«Интрига всегда есть». Чемпионат Беларуси по конькобежному спорту проходит в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по конькобежному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Среди участников как именитые спортсмены, так и совсем юные. Перед каждым из них стоят свои задачи: для кого-то показать себя, а для кого-то и вовсе побить национальные рекорды.

Что, к слову, и удалось сделать сегодня, 5 января, нашей именитой конькобежке Марине Зуевой. Но, несмотря на состязания лидеров с новичками, интрига у соревнований присутствовала.

Сергей Минин, главный тренер национальной сборной по конькобежному спорту:

Интрига всегда есть. Лидеры понятны. А за второе и третье места интрига приличная. Четыре девушки борются сейчас за второе и третье места на абсолютно равных позициях. Так и у ребят: на самой короткой дистанции Виталий Михайлов стал далеко не первым, если не ошибаюсь – третьим-четвертым.

Параллельно с чемпионатом Беларуси по конькобежному спорту проходит и чемпионат страны по шорт-трэку. Оба состязания завершатся 6 января. Результаты обещают быть интересными.