Футбол. Стало известны, кто будет обслуживать матч Беларусь – Косово

Стали известны судейские назначения на матч Беларусь – Косово, который будет сыгран завтра, 21 ноября, в Приштине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обслуживать предстоящую дуэль доверено бригаде из Болгарии. Главным станет Георгий Кабаков. Помощники – Мартин Маргаритов и Диян Валков. Для обеих дружин поединок никакого турнирного значения не имеет. В первом круге сильнее были наши парни – 2:1. В случае успеха подопечные Карлоса Алоса поднимутся на четвертое место в таблице.