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Футбол. Стало известны, кто будет обслуживать матч Беларусь – Косово

20 ноября 2023 13:56
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Стали известны судейские назначения на матч Беларусь – Косово, который будет сыгран завтра, 21 ноября, в Приштине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Стало известны, кто будет обслуживать матч Беларусь – Косово-1

Обслуживать предстоящую дуэль доверено бригаде из Болгарии. Главным станет Георгий Кабаков. Помощники – Мартин Маргаритов и Диян Валков. Для обеих дружин поединок никакого турнирного значения не имеет. В первом круге сильнее были наши парни – 2:1. В случае успеха подопечные Карлоса Алоса поднимутся на четвертое место в таблице.

# Футбол # Карлос Алос Феррер # Фотофакт

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