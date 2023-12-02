Хоккей. Егор Сидоров возглавил список снайперов юниорской лиги Канады

В очередном матче регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги «Саскатун», за который выступает Егор Сидоров, оказался сильнее «Летбриджа» – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победную шайбу в этом противостоянии оформил белорусский нападающий. Это взятие ворот для отечественного игрока стало 25-м в сезоне. Что позволило ему возглавить список снайперов лиги. Также на счету Сидорова 10 передач.