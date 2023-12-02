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КХЛ. Белорус Владимир Алистров установил личный рекорд по очкам

02 декабря 2023 14:57
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Белорусский форвард СКА Владимир Алистров установил личный рекорд результативности в сезоне КХЛ. Накануне белорусский нападающий отметился голом в матче против «Витязя», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Белорус Владимир Алистров установил личный рекорд по очкам-1

Форвард забросил в большинстве, сделал счет 2:2, и перевел игру в овертайм, где «армейцы» вырвали победу. Это 30-й балл Алистрова в нынешнем сезоне. У форварда 12 голов и 18 передач в 35 матчах.

# Хоккей # Владимир Алистров # Фотофакт

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