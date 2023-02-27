Хоккей. Белорус Илья Усов провёл первый матч в АХЛ с 11 февраля

В Американской хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. За свои клубы выступают и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Тусон», за который играет Владислав Колячонок, в гостях проиграл «Чикаго» – 1:2. Наш защитник исполнил два броска в створ ворот и закончил встречу с показателем полезности «0». В 54 матчах сезона на счету Колячонка 14 очков и показателе полезности «+1».

«Калгари» Ильи Соловьева в гостях уступил «Хендерсону» –1:2. Белорусский защитник выходил на лед в первой паре, исполнил бросок в створ ворот и закончил поединок с показателем полезности «-1».