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Хоккей. Белорус Илья Усов провёл первый матч в АХЛ с 11 февраля

27 февраля 2023 14:35
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В Американской хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. За свои клубы выступают и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Белорус Илья Усов провёл первый матч в АХЛ с 11 февраля-1

«Тусон», за который играет Владислав Колячонок, в гостях проиграл «Чикаго» – 1:2. Наш защитник исполнил два броска в створ ворот и закончил встречу с показателем полезности «0». В 54 матчах сезона на счету Колячонка 14 очков и показателе полезности «+1».

«Калгари» Ильи Соловьева в гостях уступил «Хендерсону» –1:2. Белорусский защитник выходил на лед в первой паре, исполнил бросок в створ ворот и закончил поединок с показателем полезности «-1».

Хоккей. Белорус Илья Усов провёл первый матч в АХЛ с 11 февраля-4

Прошедший поединок стал для Соловьева 100-м в регулярных чемпионатах АХЛ. В них он заработал 19 результативных баллов при показателе полезности «+10».

Хоккей. Белорус Илья Усов провёл первый матч в АХЛ с 11 февраля-7

«Сиракьюз», за который играет Илья Усов, в гостях минимально выиграл у «Торонто» – 1:0. Наш форвард появился в составе впервые с 11 февраля, пропустив пять матчей. Результативными баллами и бросками не отметился и закончил поединок с показателем полезности «0». В 40 матчах сезона Усов набрал 10 очков при показателе полезности «+3».

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# Хоккей # Владислав Колячонок # Илья Соловьев # Илья Усов # Фотофакт

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