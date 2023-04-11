Хоккей. Белорус Егор Сидоров – третий снайпер канадской лиги

«Саскатун», цвета которого защищает белорус Егор Сидоров, вышел во второй раунд плей-офф западной хоккейной лиги Канады. Это событие примечательно тем, что обыграна была «Реджайна». А она значилась едва ли не главным претендентом на золото, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Именно в ее составе выступал Бедард, которому прочат первый номер на драфте НХЛ. Однако путь у фаворита получился недолгим. К первой шайбе «Саскатуна» был причастен наш хоккеист. Сидоров заработал ассист. На данный момент у него 10 бомбардирских действий в семи поединках. Он лидер команды и третий снайпер во всей лиге.