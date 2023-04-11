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Белорусы выиграли 29 наград международного турнира по пулевой стрельбе в Казахстане

11 апреля 2023 10:34
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В Казахстане завершился международный турнир по пулевой стрельбе. Последний день принес нам золото и бронзу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы выиграли 29 наград международного турнира по пулевой стрельбе в Казахстане-1

Награды разыгрывались в малокалиберном пистолете в открытой категории. Это значит, что одновременно участвовали и мужчины, и женщины. Самым метким стал Илья Досько. А Надежда Леоновец показала третий результат. Всего по итогам турнира белорусы выиграли 29 наград, 12 из них высшей пробы.

# Спортивные соревнования # Надежда Леоновец # Фотофакт

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