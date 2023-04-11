Дмитрий Квартальнов стал главным тренером минского «Динамо»

Россиянин будет руководить не только нашим представителем в КХЛ, но и национальной сборной Беларуси. За плечами 53-летнего наставника работа в таких командах, как «Северсталь», «Сибирь», «Локомотив» и ЦСКА. С армейцами, к слову, он едва не выиграл Кубок Гагарина. Ассистировать в национальной команде Квартальнову будут Павел Перепехин и Андрей Мезин.