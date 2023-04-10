Базанов об игре женской сборной Беларуси с Россией: очень полезный матч, посмотрели, какое состояние у наших футболистов

Женская сборная Беларуси по футболу провела второй товарищеский поединок против команды России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, первый матч состоялся 7 апреля и завершился нулевой ничьей. В этот раз повторить или улучшить результат не получилось. Счет россиянки открыли на 31-й минуте. Во втором тайме белоруски были близки к тому, чтобы сравнять. Они провели несколько атак и усилили давление на оппоненток. Однако ожидаемого эффекта это не произвело. А под занавес основного времени гости столицы вновь огорчили наших девушек. В итоге россиянки праздновали победу – 2:0. Лучшим игроком в составе нашей команды стала Виктория Валюк.

Юрий Малеев, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу:

Конечно, я недоволен первым таймом. Я считаю его провальным. То качество передач, то техническое мастерство, которое мы показали. Это ужас. Во втором тайме мы немножко перестроились, произошли замены. И они внесли свою коррективу. Завладели территорией, игрой, преимуществом, моменты. А если бы мы забили гол, думаю, игра бы перевернулась. Тем не менее я считаю, что сборная России победила заслуженно. Все по делу.