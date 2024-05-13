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Соболенко и Азаренко вышли в 1/8 теннисного турнира категории 1000 в Риме

13 мая 2024 11:23
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Арина Соболенко и Виктория Азаренко вышли в одну восьмую теннисного турнира категории 1000 в Риме. Вторая ракетка мира обыграла в двух сетах украинку Даяну Ястремскую с уверенным счетом 6:4, 6:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко и Азаренко вышли в 1/8 теннисного турнира категории 1000 в Риме-1

В поединке за попадание в четвертьфинал соперницей Соболенко будет еще одна представительница Украины Элина Свитолина.

Соболенко и Азаренко вышли в 1/8 теннисного турнира категории 1000 в Риме-4

Виктория Азаренко за три часа справилась с Маяр Шериф из Египта. Однако это противостояние выдалось напряженным. Первый сет без особых проблем остался за белоруской. Во второй партии Азаренко проигрывала – 1:5, но продемонстрировала бойцовский характер, сумела догнать соперницу и все же уступила на тай-брейке. А в третьем и решающем отрезке Виктория оформила пропуск в следующий раунд. Победа со счетом 6:2, 6:7, 6:3. Далее наша теннисистка сыграет с гречанкой Марией Саккари. Оба противостояния состоятся сегодня вечером.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко

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