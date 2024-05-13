Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» победили новополоцкий «Нафтан» в матче ЧБ

Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» на своем поле победили новополоцкий «Нафтан» в рамках 8 тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» на своем поле победили новополоцкий «Нафтан» в рамках 8 тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Правда именно гости вышли вперед уже на 4-й минуте. Отличился Роман Папарига. Однако удержать результат новополочанам не удалось. Незадолго до перерыва Антон Ковалев восстановил паритет, а в конце поединка Илья Василевич принес победу «торпедовцам» – 2:1. Этот успех позволил дружине из Жодино закрепиться на вершине таблице.
Полная цифровая картина раунда:
В центральном поединке 8 тура гродненский «Неман» обыграл в Мозыре местную «Славию» – 1:0. Победный мяч на 69-й минуте встречи забил Павел Савицкий.