Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» победили новополоцкий «Нафтан» в матче ЧБ

Правда именно гости вышли вперед уже на 4-й минуте. Отличился Роман Папарига. Однако удержать результат новополочанам не удалось. Незадолго до перерыва Антон Ковалев восстановил паритет, а в конце поединка Илья Василевич принес победу «торпедовцам» – 2:1. Этот успех позволил дружине из Жодино закрепиться на вершине таблице.

Полная цифровая картина раунда: