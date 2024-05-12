Как подготовиться к тренировке и чем полезна скандинавская ходьба? Интервью с тренером по ОФП
Победы в большом спорте сегодня – это огромный труд не только спортсмена, но и тренерского штаба. В комплексном процессе большое внимание уделяется ОФП (общей физической подготовке). Специалисты убеждены, что именно в этом разделе кроется потенциал. Татьяна Ловец – один из ведущих профессиональных тренеров по ОФП. Ее приглашают как белорусские топовые команды из разных видов спорта, так и атлеты-индивидуалы. Программа «Спорттаймер» также решила пообщаться со звездным коучем, автором книги «Как вырастить здорового чемпиона».
Почему некоторые спортсмены не умеют себя готовить к тренировочному процессу?
Юлия Силипицкая, СТВ:
Люди, с которыми вы работаете, как дети, начинающие – начальная группа обучения, так и профессиональные спортсмены. В чем разница?
Татьяна Ловец, тренер по ОФП:
Вот меня все спрашивают, в чем разница, а разницы нет. Мы одинаково подходим что к детям, что к профессиональным спортсменам. Некоторые профессиональные спортсмены совершенно не умеют себя готовить к тренировочному процессу. Потому что никто их этому не учит.
Юлия Силипицкая:
Это игровики, наверное.
Татьяна Ловец:
Сто процентов игровики.
Юлия Силипицкая:
Почему у них это? Они же должны, наоборот, быть более собранными?
Татьяна Ловец:
В детско-юношеской школе не всегда есть время, чтобы тренер отдельно занимался общей физической подготовкой, чтобы обучать детей этому. Я считаю, что только из-за этого.
Юлия Силипицкая:
С кем работа из спортсменов, сегодняшних топовых спортсменов для вас самая яркая.
Татьяна Ловец:
Я могу отметить всех своих спортсменов. Ко мне не приходят ребята, которые не знают, зачем они приходят. Если они выбирают меня в качестве тренера, они приходят и выкладываются на все 100. Я могу каждого отметить, о каждом знаю все. Немножечко с ними проживаю жизнь и делаю все возможное, чтобы их карьера сложилась без травм и чтобы как можно дольше они проиграли или дольше были в игре.
До первого пота. Когда спортсмен готов к тренировке?
Юлия Силипицкая:
Существует в спорте такая терминология – до первого пота. В разминке должен выйти вот этот пот?
Татьяна Ловец:
Обязательно.
Юлия Силипицкая:
А пульс какой должен быть максимальный должен быть при разминке?
Татьяна Ловец:
Мы не смотрим на пульс.
Юлия Силипицкая:
Какие показатели, кстати.
Татьяна Ловец:
Подвижность суставов. Если мой спортсмен выполнил все тесты, значит, он готов к работе, можем начинать, постепенно увеличивая нагрузку.
Юлия Силипицкая:
А как вы тесты разрабатывали? Это ряд тестов или набор упражнений, которые входят единый тестовый материал.
Татьяна Ловец:
Все верно, это набор упражнений, которые показывают, насколько подвижны наши суставы, можем ли мы начинать работать. Базовый тест – это приседания, где мы смотрим подвижность голеностопного сустава, тазобедренного. При подъеме рук мы смотрим работу грудного отдела. Если спортсмен это выполнил, не только спортсмен, но и человек, который со мной работает, мы переходим для дальнейшей нагрузки. Мы используем его каждый раз, когда не добиваемся нужного результата. Если я вижу, что результат сохраняется от тренировки к тренировке, мы уже его не используем. Это я рассказала про спортсменов-профессиональных. С младшим возрастом я буду добиваться до последнего, кто ко мне приходит, так как ко мне приходят не только на индивидуальные занятия, но и на групповые.
Какой самый лучший вид физической активности – мнение тренера по ОФП
Юлия Силипицкая:
Вы сами находите время для спорта?
Татьяна Ловец:
Я стараюсь двигаться, потому что движение – это жизнь. Я чувствую по себе, если ты двигаешься, то лучше себя чувствуешь.
Юлия Силипицкая:
Двигаться можно и со скандинавскими палками.
Татьяна Ловец:
Я так и двигаюсь, я считаю, что это лучший вид активности и всем его рекомендую.
Юлия Силипицкая:
Сколько времени в день?
Татьяна Ловец:
До 40 минут, до часа можно прогуляться на свежем воздухе с палками. Это идеальный вариант нагрузки.
Юлия Силипицкая:
Каждый день?
Татьяна Ловец:
Можно два-три раза в неделю.
Юлия Силипицкая:
Что такой вид активности даст в первую очередь?
Татьяна Ловец:
В первую очередь убирают нагрузку с основных суставов. Вы не чувствуете тазобедренный и вы не чувствуете колен. Если у вас есть какие-то, в силу своего возраста, травмы. Я рекомендую и молодым, потому что сердце работает. Вы работаете не на износ, потому что не каждый любит бегать. И вот палки выручают. Плюс самый большой – лишний вес уходит.
Юлия Силипицкая:
Вы похудели? На сколько?
Татьяна Ловец:
С помощью палок – да. На 5 килограммов за 2 месяца.
Подробности в интервью.