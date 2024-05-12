Как подготовиться к тренировке и чем полезна скандинавская ходьба? Интервью с тренером по ОФП

Победы в большом спорте сегодня – это огромный труд не только спортсмена, но и тренерского штаба. В комплексном процессе большое внимание уделяется ОФП (общей физической подготовке). Специалисты убеждены, что именно в этом разделе кроется потенциал. Татьяна Ловец – один из ведущих профессиональных тренеров по ОФП. Ее приглашают как белорусские топовые команды из разных видов спорта, так и атлеты-индивидуалы. Программа «Спорттаймер» также решила пообщаться со звездным коучем, автором книги «Как вырастить здорового чемпиона». Почему некоторые спортсмены не умеют себя готовить к тренировочному процессу? Юлия Силипицкая, СТВ:

Люди, с которыми вы работаете, как дети, начинающие – начальная группа обучения, так и профессиональные спортсмены. В чем разница?

Татьяна Ловец, тренер по ОФП:

Вот меня все спрашивают, в чем разница, а разницы нет. Мы одинаково подходим что к детям, что к профессиональным спортсменам. Некоторые профессиональные спортсмены совершенно не умеют себя готовить к тренировочному процессу. Потому что никто их этому не учит. Юлия Силипицкая:

Это игровики, наверное. Татьяна Ловец:

Сто процентов игровики. Юлия Силипицкая:

Почему у них это? Они же должны, наоборот, быть более собранными? Татьяна Ловец:

В детско-юношеской школе не всегда есть время, чтобы тренер отдельно занимался общей физической подготовкой, чтобы обучать детей этому. Я считаю, что только из-за этого. Юлия Силипицкая:

С кем работа из спортсменов, сегодняшних топовых спортсменов для вас самая яркая. Татьяна Ловец:

Я могу отметить всех своих спортсменов. Ко мне не приходят ребята, которые не знают, зачем они приходят. Если они выбирают меня в качестве тренера, они приходят и выкладываются на все 100. Я могу каждого отметить, о каждом знаю все. Немножечко с ними проживаю жизнь и делаю все возможное, чтобы их карьера сложилась без травм и чтобы как можно дольше они проиграли или дольше были в игре.

До первого пота. Когда спортсмен готов к тренировке? Юлия Силипицкая:

Существует в спорте такая терминология – до первого пота. В разминке должен выйти вот этот пот? Татьяна Ловец:

Обязательно. Юлия Силипицкая:

А пульс какой должен быть максимальный должен быть при разминке? Татьяна Ловец:

Мы не смотрим на пульс. Юлия Силипицкая:

Какие показатели, кстати. Татьяна Ловец:

Подвижность суставов. Если мой спортсмен выполнил все тесты, значит, он готов к работе, можем начинать, постепенно увеличивая нагрузку. Юлия Силипицкая:

А как вы тесты разрабатывали? Это ряд тестов или набор упражнений, которые входят единый тестовый материал. Татьяна Ловец:

Все верно, это набор упражнений, которые показывают, насколько подвижны наши суставы, можем ли мы начинать работать. Базовый тест – это приседания, где мы смотрим подвижность голеностопного сустава, тазобедренного. При подъеме рук мы смотрим работу грудного отдела. Если спортсмен это выполнил, не только спортсмен, но и человек, который со мной работает, мы переходим для дальнейшей нагрузки. Мы используем его каждый раз, когда не добиваемся нужного результата. Если я вижу, что результат сохраняется от тренировки к тренировке, мы уже его не используем. Это я рассказала про спортсменов-профессиональных. С младшим возрастом я буду добиваться до последнего, кто ко мне приходит, так как ко мне приходят не только на индивидуальные занятия, но и на групповые. Какой самый лучший вид физической активности – мнение тренера по ОФП

Юлия Силипицкая:

Вы сами находите время для спорта? Татьяна Ловец:

Я стараюсь двигаться, потому что движение – это жизнь. Я чувствую по себе, если ты двигаешься, то лучше себя чувствуешь. Юлия Силипицкая:

Двигаться можно и со скандинавскими палками. Татьяна Ловец:

Я так и двигаюсь, я считаю, что это лучший вид активности и всем его рекомендую. Юлия Силипицкая:

Сколько времени в день? Татьяна Ловец:

До 40 минут, до часа можно прогуляться на свежем воздухе с палками. Это идеальный вариант нагрузки. Юлия Силипицкая:

Каждый день? Татьяна Ловец:

Можно два-три раза в неделю. Юлия Силипицкая:

Что такой вид активности даст в первую очередь?