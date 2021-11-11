Прямой эфир

Биатлон. Динара Алимбекова попала в топ-3 главных неожиданностей сезона по версии болельщиков

11 ноября 2021 20:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В преддверии биатлонного сезона, который стартует через две недели, Международный союз биатлонистов решил вспомнить прошедшую зиму, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Биатлон. Динара Алимбекова попала в топ-3 главных неожиданностей сезона по версии болельщиков-1

Он провел интересное голосование среди болельщиков и попросил их выбрать топ главных неожиданностей прошлого сезона. В тройке оказалась наша Динара Алимбекова. Выше ее поклонники поставили лишь россиянина Эдуарда Латыпова и норвежца Стурла Холм Лагрейда, они заняли второе и первое места соответственно. Напомним, в сезоне 2020/21 Динара выиграла зачет среди спортсменок до 25 лет, а в общем расположилась на седьмом месте. Также в ее активе первая победа на этапе Кубка мира.  

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Эдуард Латыпов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ударили арматурой по ногам. В Париже избили футболистку «Пари Сен-Жермен»
11 ноября 2021 20:13

Ударили арматурой по ногам. В Париже избили футболистку «Пари Сен-Жермен»

Арина Соболенко выступит на итоговом турнире WTA в Мексике
11 ноября 2021 19:53

Арина Соболенко выступит на итоговом турнире WTA в Мексике

Победа со счётом 4:1. Молодёжная сборная Беларуси по хоккею обыграла австрийцев на «Турнире четырёх наций»
11 ноября 2021 19:39

Победа со счётом 4:1. Молодёжная сборная Беларуси по хоккею обыграла австрийцев на «Турнире четырёх наций»