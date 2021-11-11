Биатлон. Динара Алимбекова попала в топ-3 главных неожиданностей сезона по версии болельщиков

Он провел интересное голосование среди болельщиков и попросил их выбрать топ главных неожиданностей прошлого сезона. В тройке оказалась наша Динара Алимбекова. Выше ее поклонники поставили лишь россиянина Эдуарда Латыпова и норвежца Стурла Холм Лагрейда, они заняли второе и первое места соответственно. Напомним, в сезоне 2020/21 Динара выиграла зачет среди спортсменок до 25 лет, а в общем расположилась на седьмом месте. Также в ее активе первая победа на этапе Кубка мира.