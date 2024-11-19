Хоккеисты «Немана» на домашней площадке нанесли поражение «Динамо-Молодечно»

В хоккейной экстралиге «Неман» на домашней площадке нанес поражение лидеру чемпионата «Динамо-Молодечно» – 4:1. Гродненцы продлили беспроигрышную серию до шести матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Евгений Летов, главный тренер ХК «Неман»:

Здорово сыграло большинство, меньшинство в своем моменте выстояло. В равных составах хорошо владели преимуществом. Единственное, в третьем периоде можно было сыграть более рационально.