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Хоккеисты «Немана» на домашней площадке нанесли поражение «Динамо-Молодечно»

19 ноября 2024 12:25
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В хоккейной экстралиге «Неман» на домашней площадке нанес поражение лидеру чемпионата «Динамо-Молодечно» – 4:1. Гродненцы продлили беспроигрышную серию до шести матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Немана» на домашней площадке нанесли поражение «Динамо-Молодечно»-1

Евгений Летов, главный тренер ХК «Неман»:
Здорово сыграло большинство, меньшинство в своем моменте выстояло. В равных составах хорошо владели преимуществом. Единственное, в третьем периоде можно было сыграть более рационально.

# Хоккей # Евгений Летов

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