Алексей Протас установил личный рекорд по количеству голов в одном сезоне НХЛ

В НХЛ «Вашингтон» на выезде одержал победу над «Ютой» со счетом 6:2. Белорусский нападающий в составе победителей Алексей Протас отметился голом, он забросил шестую шайбу «Кэпиталз» в матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И тем самым установил личный рекорд по количеству голов в одном сезоне НХЛ. В прошлом на счету Протаса было шесть шайб. Белорус провел на льду чуть более 14 минут, дважды бросил по воротам и завершил встречу с показателем полезности +1. «Вашингтон» поднялся на первое место Восточной конференции.

«Филадельфия» дома проиграла «Колорадо» – 2:3. Наш вратарь Алексей Колосов провел четвертый матч в сезоне и отразил 26 бросков из 29.