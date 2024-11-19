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Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Болгарии в Лиге наций

19 ноября 2024 12:10
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Сборная Беларуси по футболу в решающем матче группового этапа Лиги наций сыграла вничью с командой Болгарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Неуверенные действия наших футболистов на старте поединка привели к пропущенному голу – на 13-й минуте хозяева вышли вперед. Игра белорусов вскоре стабилизировалась, и отечественной сборной во втором тайме удалось отыграться. На 70-й минуте автором забитого мяча стал Юрий Ковалев. 

Но добыть необходимую победу команде Карлоса Алоса не удалось, как и решить поставленную в этом цикле задачу. Сборная Беларуси в своем квартете заняла третье место с семью очками и осталась в группе С. Прямую путевку в лигу Б завоевали североирландцы. В последнем туре они разошлись миром (2:2) с командой Люксембурга. А болгары сыграют в стыковых поединках за попадание в лигу Б.

Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Болгарии в Лиге наций-1

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Недоволен результатом, к сожалению, не удалось добиться победы. Что касается игры, мы хорошо провели второй тайм, последние 20 минут первого. Считаю, что заслуживали большего в этом матче. Наверное, плохо провели первые 15 минут, не все у нас получалось в этот отрезок. Тем не менее футболистам я сказал, чтобы они вышли из раздевалки с высоко поднятой головой. Потому что они отдали все силы на поле, старались, сделали все, что было в их силах.

# Футбол

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