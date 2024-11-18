Белорусы завоевали 31 медаль на турнире по боксу памяти Ливенцева – впечатления участников
В Минске завершился один из главных стартов в международном календаре боксеров. Турнир памяти Ливенцева традиционно собрал сильнейших мастеров кожаной перчатки из семи стран. Белорусы завоевали 31 медаль, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
Сильнейшие мастера кожаной перчатки из семи стран прибыли в Минск, чтобы доказать свое превосходство. Белорусы – гостеприимный народ, но что касается спортивных баталий – награды без борьбы не отдают. С пятницы по воскресенье участники шли к финальным поединкам, 30 наших боксеров смогли дойти до полуфинала, а 13 получили бронзовые награды. 18 стали финалистами, среди них шесть девушек. Наш легковес Виолетта Жвиридовская недавно выполнила кандидата в мастера спорта, на этом турнире она завоевала серебро. Призер мира и Европы Юлия Апанасович принесла белорусам первое золото.
Юлия Апанасович, победительница турнира:
Было достаточно тяжело, потому что российские спортсмены достаточно опытные, и дорого стоит, чтобы победить в этом турнире. Сезон не заканчивается, подготовка будет продолжаться для более важных стартов – чемпионатов мира и Европы, которые пройдут в марте следующего года, поэтому это только начало.
Виолетта Жвиридовская, серебряный призер турнира:
В женском боксе нравится? Можно сказать, что не нравится: это то, что немало девчонок боятся прийти в спорт, потому что думают, что это опасно. Бокс нравится тем, что он вовлекает, что он показывает возможности.
Подробности в видео.