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Белорусы завоевали 31 медаль на турнире по боксу памяти Ливенцева – впечатления участников

18 ноября 2024 18:11
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В Минске завершился один из главных стартов в международном календаре боксеров. Турнир памяти Ливенцева традиционно собрал сильнейших мастеров кожаной перчатки из семи стран. Белорусы завоевали 31 медаль, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Белорусы завоевали 31 медаль на турнире по боксу памяти Ливенцева – впечатления участников-2

Сильнейшие мастера кожаной перчатки из семи стран прибыли в Минск, чтобы доказать свое превосходство. Белорусы – гостеприимный народ, но что касается спортивных баталий – награды без борьбы не отдают. С пятницы по воскресенье участники шли к финальным поединкам, 30 наших боксеров смогли дойти до полуфинала, а 13 получили бронзовые награды. 18 стали финалистами, среди них шесть девушек. Наш легковес Виолетта Жвиридовская недавно выполнила кандидата в мастера спорта, на этом турнире она завоевала серебро. Призер мира и Европы Юлия Апанасович принесла белорусам первое золото.

Белорусы завоевали 31 медаль на турнире по боксу памяти Ливенцева – впечатления участников-4

Юлия Апанасович, победительница турнира:
Было достаточно тяжело, потому что российские спортсмены достаточно опытные, и дорого стоит, чтобы победить в этом турнире. Сезон не заканчивается, подготовка будет продолжаться для более важных стартов – чемпионатов мира и Европы, которые пройдут в марте следующего года, поэтому это только начало.

Белорусы завоевали 31 медаль на турнире по боксу памяти Ливенцева – впечатления участников-6

Виолетта Жвиридовская, серебряный призер турнира:
В женском боксе нравится? Можно сказать, что не нравится: это то, что немало девчонок боятся прийти в спорт, потому что думают, что это опасно. Бокс нравится тем, что он вовлекает, что он показывает возможности.

Подробности в видео.

# Юлия Силипицкая # Мировой бокс

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