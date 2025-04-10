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«Витебск» одержал победу в первом матче финальной серии Кубка Президента по хоккею

10 апреля 2025 12:34
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«Витебск» одержал победу в первом матче финальной серии Кубка Президента по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперником северян был 10-кратный чемпион страны – столичная «Юность». Счет открыл форвард минчан Никита Веренич. Но развить успех не получилось. Во втором периоде, благодаря голам Максима Лемешевского и Александра Гончарова, команда Романа Юпатова не только сравняла счет, но и вышла вперед. В заключительном отрезке соперники сначала обменялись голами, а точку в матче поставил Илья Камбович – 4:2 в пользу северян. 

Следующий матч команды проведут 11 апреля в Минске. Напомним, «Витебск» пробился в финал впервые в истории.

# Хоккей Беларуси

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