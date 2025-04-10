Прямой эфир

Наталья Варакина – бронзовый призёр чемпионата Европы по борьбе

10 апреля 2025 19:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Словакии набирает обороты чемпионат Европы по борьбе. Сегодняшний соревновательный день уже принес нашей команде медаль, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Наталья Варакина – бронзовый призёр чемпионата Европы по борьбе-1

Наталья Варакина, выступающая в весовой категории до 50 килограммов, стала бронзовым призером турнира. В поединке за место на пьедестале отечественная спортсменка одолела румынку Алину Вук со счетом 4:1. 

# Борьба

Другие новости рубрики

Все новости
«Витебск» одержал победу в первом матче финальной серии Кубка Президента по хоккею
10 апреля 2025 12:34

«Витебск» одержал победу в первом матче финальной серии Кубка Президента по хоккею

Белорусские спортсменки одержали три победы в стартовых поединках чемпионата Европы по борьбе
10 апреля 2025 12:31

Белорусские спортсменки одержали три победы в стартовых поединках чемпионата Европы по борьбе

Белорусские хоккеисты помогли своим командам набрать очки в матчах НХЛ
10 апреля 2025 12:30

Белорусские хоккеисты помогли своим командам набрать очки в матчах НХЛ