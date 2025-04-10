Наталья Варакина – бронзовый призёр чемпионата Европы по борьбе

В Словакии набирает обороты чемпионат Европы по борьбе. Сегодняшний соревновательный день уже принес нашей команде медаль, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
В Словакии набирает обороты чемпионат Европы по борьбе. Сегодняшний соревновательный день уже принес нашей команде медаль, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Наталья Варакина, выступающая в весовой категории до 50 килограммов, стала бронзовым призером турнира. В поединке за место на пьедестале отечественная спортсменка одолела румынку Алину Вук со счетом 4:1.