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Хоккеисты минского «Динамо» провели тысячный матч в КХЛ

22 ноября 2024 19:58
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Хоккеисты минского «Динамо» на своем льду потерпели поражение от одноклубников из Москвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» провели тысячный матч в КХЛ-1

Отметим, белорусская команда провела тысячный матч в КХЛ. С первых минут «зубры» захватили инициативу. И организовали быстрый гол – на 4-й минуте Брэйди Лайл точным броском отправил шайбу в дальний угол ворот. Хозяева не стали сбавлять обороты и удвоили преимущество на экваторе периода – Егор Бориков в быстрой контратаке оставил не у дел голкипера гостей. После первой 20-минутки счет 2:0 в пользу минчан. Завершился матч со счетом 3:4 в пользу московского «Динамо».

# Хоккей # ХК Динамо-Минск

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