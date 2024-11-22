Хоккеисты минского «Динамо» провели тысячный матч в КХЛ

Отметим, белорусская команда провела тысячный матч в КХЛ. С первых минут «зубры» захватили инициативу. И организовали быстрый гол – на 4-й минуте Брэйди Лайл точным броском отправил шайбу в дальний угол ворот. Хозяева не стали сбавлять обороты и удвоили преимущество на экваторе периода – Егор Бориков в быстрой контратаке оставил не у дел голкипера гостей. После первой 20-минутки счет 2:0 в пользу минчан. Завершился матч со счетом 3:4 в пользу московского «Динамо».