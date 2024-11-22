Олимпийские комитеты Беларуси и Омана подписали меморандум о сотрудничестве

Олимпийские комитеты Беларуси и Омана подписали в Минске меморандум о сотрудничестве. В церемонии подписания приняли участие президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко и глава олимпийского комитета Омана Шейх Халид Аль Зубаир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стороны официально закрепили достигнутые ранее договоренности по развитию двустороннего сотрудничества в области спорта. Основными направлениями взаимодействия станут участие атлетов в соревнованиях на территориях двух стран, организация совместных учебно-тренировочных сборов, взаимный обмен спортивными специалистами, кооперация в области детско-юношеского спорта и многое другое. В ближайшие дни делегация из Омана подробно ознакомится с нашей спортивной инфраструктурой. Запланировано посещение спорткомплекса «Минск-Арена», «Дворца художественной гимнастики», «Центра водных видов спорта», спортивно-стрелкового комплекса, гольф-клуба и других объектов.