Хоккеисты минского «Динамо» проведут первый матч в году уже 4 января

Хоккеисты минского «Динамо» проведут первый матч в новом календарном году в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперником «зубров» станет нижегородское «Торпедо». Дружины по-разному проявили себя в декабре. Подопечные Игоря Ларионова одержали всего две победы в восьми поединках. Наши парни, напротив, находятся в лучшей форме за сезон – из семи последних матчей минчане проиграли только один, да и тот в овертайме. Команды соседствуют в таблице Западной конференции. Минчане занимают 7-е место, «Торпедо» находится строчкой ниже, но при этом отставая на семь баллов. В нынешнем сезоне коллективы встречались дважды и обменялись победами. Как будет на этот раз – узнаем совсем скоро. Старт в 17.00.