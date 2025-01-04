Белорус Толопило стал третьей звездой встречи «Абботсфорд» – «Лаваль Рокет»

В Американской хоккейной лиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата. «Абботсфорд» в гостях в овертайме уступил «Лаваль Рокет» – 1:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт». У проигравших белорусский голкипер Никита Толопило провел на льду 61 минуту, отразил 27 из 29 бросков и был признан третьей звездой встречи. В сезоне у него 15 игр, 7 побед, при коэффициенте надежности 2.62 и проценте отраженных бросков 89.9, также в его активе 3 «сухаря».

«Калгари» Ильи Соловьева дома одолел «Манитобу» Дмитрия Кузьмина – 5:4. У победителей белорусский защитник играл во второй паре обороны, нанес 4 броска. В нынешнем сезоне в его активе 17 очков при показателе полезности «+12». Кузьмин играл в третьей паре обороны и заработал «-2» в графе полезности.

«Сан Диего» Егора Сидорова на чужом льду уступил «Онтарио» – 1:4. У проигравших белорусский форвард играл на левом фланге первого звена, нанес 1 бросок, получил 2 минуты штрафа и заработал показатель полезности «-1».