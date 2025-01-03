Мужская сборная Беларуси по гандболу готовится к выступлению на Играх дружбы в Москве

Поединки пройдут 6 и 7 января. Подопечные Юрия Шевцова дважды сыграют с командой России. К слову, оппонент знакомый. Уже не впервые дружины встречаются на турнирах подобного рода. В состав национальной команды Беларуси вызваны 19 гандболистов. По словам представителей тренерского штаба, в обойму вошли лучшие из лучших.

Юрий Шевцов, главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу: Если говорить о наших конкурентах, то мы играли с ними и в прошлом году, и в позапрошлом году. Нам больше не с кем играть, кроме россиян. Поэтому мы их хорошо знаем, они нас хорошо знают. И я думаю, что это не так плохо, потому что когда секретов нет, у одной команды нет, у другой команды нет, тогда нужно качество игры, качество каждого отдельного игрока показывать для того, чтобы выиграть эту игру.

Артем Королек, линейный ГК «Кельце» (Польша):

Ожидаем хорошей игры и двух побед. Спортсмен живет, в общем говоря, большими целями, но чтобы дойти к этим большим целям, нужно жить от маленьких к маленьким. Поэтому на сегодняшний момент это две игры со сборной России, а дальше мы уже разъедемся по своим командам и будем продолжать добиваться этих целей.

Также в рамках Игр дружбы встретятся между собой и юниорские сборные Беларуси и России. В их состав вошли игроки 2008 года рождения и моложе. Для юных спортсменов это дебютный выход на международную арену и важная проверка сил на старте своей карьеры.