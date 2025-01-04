Арина Соболенко вышла в финал турнира категории 500 в Брисбене

Арина Соболенко вышла в финал турнира категории 500 в австралийском Брисбене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Очень рада снова оказаться в финале. Надеюсь, смогу выступить лучше, чем в прошлом году. Играть в агрессивный теннис – это обычная практика для меня. С Миррой по-другому нельзя. Она очень сильна – хорошо двигается, хорошо подает, показывает действительно отличный теннис. Она уже на подступах к топ-10, и это не ее предел. Я это понимала и показала себя с лучшей стороны.

Рада, что смогла выиграть сегодня в двух сетах. Не очень хотелось загружать себя физически перед финалом.

Первая ракетка планеты встречалась с 16-ой в топе, россиянкой Миррой Андреевой. Стартовый сет остался за белорусской спортсменкой – 6:3. Во втором преимущество также было на стороне лидера планетарного рейтинга – 6:2. В титульном поединке Соболенко сыграет с Полиной Кудерметовой из России.