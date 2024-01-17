Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Куньлуню»

Это была вторая встреча дружин за несколько дней. Во вторник минчане разгромили оппонентов. И сейчас также намеревались повторить успех. Хозяева льда активно начали поединок. Уже к 11-й минуте они лидировали с преимуществом в несколько шайб. Причем впервые с октября 2021 года отличился Дмитрий Дерябин. Однако гости до перерыва минимально сократили разрыв. Отметим, старт дуэли получился огненным. Из-за массовой потасовки до конца встречи были удалены капитаны команд – Андрей Стась и Брэндон Ип.