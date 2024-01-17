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Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Куньлуню»

17 января 2024 20:38
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Минское «Динамо» на грустной ноте завершило очередную домашнюю серию в КХЛ. В среду, 17 января, наши парни потерпели поражение от «Куньлуня», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Куньлуню»-1

Это была вторая встреча дружин за несколько дней. Во вторник минчане разгромили оппонентов. И сейчас также намеревались повторить успех. Хозяева льда активно начали поединок. Уже к 11-й минуте они лидировали с преимуществом в несколько шайб. Причем впервые с октября 2021 года отличился Дмитрий Дерябин. Однако гости до перерыва минимально сократили разрыв. Отметим, старт дуэли получился огненным. Из-за массовой потасовки до конца встречи были удалены капитаны команд – Андрей Стась и Брэндон Ип.

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Куньлуню»-4

Итоговые цифры противостояния на ваших экранах. В субботу «зубры» сыграют с одним из лидеров Запада – московским «Динамо».

# Хоккей # Дмитрий Дерябин # Андрей Стась

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