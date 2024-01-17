Солигорский «Шахтёр» одолел «Кузбасс» в матче российской Суперлиги по волейболу

Солигорский «Шахтер» на выезде в упорном поединке одолел «Кузбасс» в матче российской Суперлиги по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чтобы определить победителя встречи, командам потребовался тай-брейк. Там наши парни были сильнее со счетом 15:12. Благодаря этой виктории «горняки» закрепились на восьмом месте в турнирной таблице. Сейчас в активе дружины 26 баллов в 17 матчах. Следующий поединок солигорчане проведут 21 января во Дворце спорта «Уручье» против одного из лидеров сезона – московского «Динамо».