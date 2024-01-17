Белорусские представители пулевой стрельбы могут вернуться на международную арену

Между нашей и международной федерациями наметилось потепление. Вместе с новым годом пришли и долгожданные изменения. Белорусская сторона уже направила в главный офис список спортсменов, претендующих на нейтральный статус. В случае согласования наши атлеты будут иметь возможность участия в соревнованиях, в том числе и лицензионных турнирах на Олимпийские игры.

В иктория Чайка, главный тренер национальный команды по пулевой стрельбе : 10 спортсменов и четыре тренера у нас пока. Посмотрим, как Международная федерация отреагирует на данных спортсменов и затем будем пытаться расширить список. Еще у нас три лицензионных турнира, два чемпионата Европы по пневматическому малокалиберному оружию и квалификационный турнир в Бразилии. Все документы мы готовим, просто ждем допуска. Учитывая высокие результаты на прошедших II Играх стран СНГ, рвение нашей молодежи, мы надеемся на лучшее, я даже не могу загадывать на этот момент.

Открытый Кубок Беларуси, который в эти дни проходит в спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко, – первый крупный старт в сезоне. Здесь принимают участие, помимо белорусов, и титулованные российские стрелки. Гости столицы также находятся в ожидании решения международной федерации. Обе сборные контактируют, обмениваются информацией и продолжают подготовку к следующим турнирам. Ближайшие из них – этап Кубка России и международный старт в Казахстане.

Виктория Чайка:

Результаты высокие, спортсмены еще, конечно, не вышли на пик своей формы, что естественно, так как мы готовимся еще к нашему главному старту. Допустим, как у нас сейчас проходит финал упражнений ВП-6 мужчины. Илья Чергейко показал очень высокий результат, второй в квалификации. Результат, позволяющий занимать призовые места на международных соревнованиях. В целом российские спортсмены показывают очень высокий уровень результатов. Наши не отстают.

В среду, 17 января, на открытом Кубке Беларуси было разыграно шесть комплектов наград. Регламент предполагает два зачета – международный и внутренний. Завершатся соревнования в пятницу.