На ЧБ по прыжкам в воду разыграли 2 комплекта наград – итоги второго дня соревнований

Во второй соревновательный день чемпионата страны по прыжкам в воду участники разыграли два комплекта наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У женщин победа в синхронных прыжках с трехметрового трамплина досталась Александре Альшаник и Алене Забродской. У мужчин чемпионами страны стали Владислав Сонин и Евгений Кондратович. Отметим, этот дуэт образовался сравнительно недавно, и ребята представили свои прыжки во второй раз.

Владислав Сонин, чемпион страны по прыжкам в воду: У меня был другой напарник, обстоятельства сложились, что нам пришлось не так давно собрать синхрон. Мы только пробуем, это наши вторые соревнования в синхроне, но для первого раза довольно успешно.

Евгений Кондратович, чемпион страны по прыжкам в воду: Мне с моим партнером достаточно комфортно прыгать, с моим тренером мы много обсуждаем, много вариативности присутствует, мы очень много работаем, разбираем много ошибок. Да, сейчас не все получилось, как хотелось бы, даже не так, как можем, но есть над чем работать и потенциал.

В отечественной школе прыжков в воду сегодня острый период, смена поколений. Пока в национальной команде числятся всего три человека в звании мастеров спорта. Главные старты в 2024 году для наших ребят – это «Игры дружбы» и Игры БРИКС, а также третий Евразийский Кубок, который примет Екатеринбург в марте. Нынешний чемпионат страны является одним из этапов подготовки к предстоящим турнирам.

Виталий Сергеев, главный судья соревнований:

Есть небольшая яма возрастная, когда старшие международники поуходили, а дети еще не достигли таких результатов, как они. Получается такой небольшой свал. Цель есть, нужна только работа тренера и спортсмена. Должны совпасть два самых главных фактора – талант должен попасть к талантливому тренеру, тогда все будет. Ситуации, над которыми мы не властны, поэтому мы продолжаем работать, это наш основной вид деятельности, руки не складываем, работаем дальше.

Второе упражнение в программе соревновательного дня среды – миксты. Это довольно молодой вид, дебютировавший на Олимпиаде в Токио, так что здесь у белорусов есть широкий потенциал. Победа в миксте на чемпионате Беларуси досталась Денису Мазуре и Алене Забродской. В четверг, 18 января, участники разыграют медали в прыжках с десятиметровой вышки.