Юлия Перепёхина вышла в 1/8 в парном разряде юниорского Australian Open

Во вторник, 16 января, юная спортсменка вышла в 1/8 финала в парном разряде. Она выступает в дуэте с представительницей Казахстана Асылжан Арыстанбековой. Девушки со счетом 6:1, 6:3 обыграли хозяек кортов Аламе и Субашич. При этом Перепехина продолжает борьбу и в одиночном разряде. Накануне белоруска вышла во второй круг.