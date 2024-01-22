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Юлия Перепёхина вышла в 1/8 в парном разряде юниорского Australian Open

22 января 2024 19:30
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А тем временем продолжается розыгрыш юниорского Открытого чемпионата Австралии. Здесь Беларусь представляет 15-летняя Юлия Перепехина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Перепёхина вышла в 1/8 в парном разряде юниорского Australian Open-1

Во вторник, 16 января, юная спортсменка вышла в 1/8 финала в парном разряде. Она выступает в дуэте с представительницей Казахстана Асылжан Арыстанбековой. Девушки со счетом 6:1, 6:3 обыграли хозяек кортов Аламе и Субашич. При этом Перепехина продолжает борьбу и в одиночном разряде. Накануне белоруска вышла во второй круг.

# Теннис # Юлия Перепехина

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