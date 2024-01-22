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Гандбол. «Гомель» уступил «Зениту» в матче SEHA-лиге

22 января 2024 19:19
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В гандбольной SEHA-лиге «Гомель» дома в ярком матче уступил «Зениту» из Санкт-Петербурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. «Гомель» уступил «Зениту» в матче SEHA-лиге-1

Итог – 28:36. Оппонент сейчас борется за первую строчку группы А. Белорусский клуб пока идет без набранных очков. Тем не менее сегодня «рыси» смогли дать бой именитым гостям. Первый тайм они неожиданно выиграли – 16:14. Но во втором отрезке значительно сильнее были уже соперники. Отметим, лучшим игроком в составе «Гомеля» стал Сергей Михальчук.

# Гандбол

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