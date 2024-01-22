Гандбол. «Гомель» уступил «Зениту» в матче SEHA-лиге

Итог – 28:36. Оппонент сейчас борется за первую строчку группы А. Белорусский клуб пока идет без набранных очков. Тем не менее сегодня «рыси» смогли дать бой именитым гостям. Первый тайм они неожиданно выиграли – 16:14. Но во втором отрезке значительно сильнее были уже соперники. Отметим, лучшим игроком в составе «Гомеля» стал Сергей Михальчук.