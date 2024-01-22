Анна Терех выиграла многодневную гонку на чемпионате России по велоспорту на треке

Анна Терех – победительница многодневной гонки по очкам на чемпионате России по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруске не было равных на первых трех этапах. На заключительном, четвертом, она стала второй. В итоге отрыв от ближайшей преследовательницы, россиянки Натальи Фроловой, составил 10 очков. Третье место заняла еще одна белоруска Каролина Бирюк.

Также в понедельник, 22 января, только на Кубке России серебро в кейрине выиграл Артем Зайцев. Для него это третья медаль на турнире. Ранее он завоевал золото в спринте и бронзу в гите на 200 метров с места.