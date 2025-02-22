Завершается первый этап Республиканской хоккейной лиги. Хоккеисты команды Президента продлили победную серию в РХЛ. Ледовая дружина главы государства досрочно оформила путевку в плей-офф. Последним соперником по регулярному сезону у минчан значилась Могилевская область, они замыкают топ-4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аншлаг на трибунах и праздничная атмосфера в «Олимпик-Арене». Зрители в ожидании поединка и Александра Лукашенко на льду. Глава государства традиционно задает тон игре.

Первое вбрасывание выиграли хозяева, а первая шайба под бурные аплодисменты болельщиков влетела в ворота на пятой минуте. А дальше было больше. 15 красивых взятий ворот подарили участники ледового сражения любителям хоккейных баталий.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Мне сегодня очень нравится, потому что даже мои родители приехали сегодня поболеть за команду Президента.

Азарт, очень большие скорости. Вообще все классно.

Все нравится, прекрасная игра. Это вообще класс.

Александр Богданович:

Такие мероприятия очень хороши, потому что они объединяют семью, объединяют родителей, детей. Это такой спортивный досуг в выходной день.