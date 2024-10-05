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Баскетболисты «Минска» дебютировали в Единой лиге ВТБ

05 октября 2024 14:09
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Баскетбольный клуб «Минск» дебютировал в молодежной Единой лиге, белорусская команда впервые принимает участие в этом турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Казани минчане встречались со сверстниками из «Уникса». Стартовое волнение не помешало нашим парням уверенно начать матч – первая четверть осталась за «Минском» – 24:23. К перерыву казанцы исправили ситуацию и вышли вперед на 10 очков. Белорусов это не остановило. Наши парни улучшили игру в защите и за счет этого смогли одержать победу – 70:64. Самый результативный в нашей команде Данила Семенюк, он набрал 18 очков.

# Баскетбол

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