Баскетболисты «Минска» дебютировали в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб «Минск» дебютировал в молодежной Единой лиге, белорусская команда впервые принимает участие в этом турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Казани минчане встречались со сверстниками из «Уникса». Стартовое волнение не помешало нашим парням уверенно начать матч – первая четверть осталась за «Минском» – 24:23. К перерыву казанцы исправили ситуацию и вышли вперед на 10 очков. Белорусов это не остановило. Наши парни улучшили игру в защите и за счет этого смогли одержать победу – 70:64. Самый результативный в нашей команде Данила Семенюк, он набрал 18 очков.