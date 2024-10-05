Алексей Колосов начнёт новый сезон в команде «Лихай Вэлли» из АХЛ

Белорусский голкипер Алексей Колосов начнет новый сезон в команде «Лихай Вэлли» из АХЛ. Это стало известно после того как «Филадельфия» опубликовала список игроков, продолжающих подготовку к новому сезону. Нашего вратаря среди них нет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В составе «летчиков» Колосов провел два выставочных матча, в которых «Филадельфия» уступила «Айлендерс» (3:4) и обыграла «Нью-Джерси» (5:4). Белорус в этих играх пропустил 4 шайбы и отразил 17 бросков.

Между тем Егор Шарангович не смог доиграть последний матч «Калгари» из-за повреждения. «Флэймс» уступили «Виннипегу» – 2:3. Наш форвард покинул лед на 56-й минуте, о характере травмы не сообщается. Дебют в НХЛ откладывается для Артема Левшунова – «Чикаго» включил белоруса в список травмированных.