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Арина Соболенко считается фаворитом соревнований в Ухане

05 октября 2024 12:55
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Определилась сетка крупного теннисного турнира в Ухане с призовым фондом более 3 миллионов долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Арина Соболенко посеяна под первым номером и начнет защиту титула сразу со второго круга. Соперницей нашей теннисистки станет победительница противостояния Александра Эала (Филиппины) – Катерина Синякова (Чехия). Турнир в Ухане пройдет впервые с 2019 года, тогда в финале белоруска обыграла Элисон Риске. В Ухань Соболенко переехала из Пекина, где в четвертьфинале уступила Каролине Муховой. 

Вторая ракетка мира по праву считается фаворитом соревнований, среди ее соперниц не будет лидера мирового рейтинга Иги Швентек. Завершится турнир 13 октября.

# Теннис

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