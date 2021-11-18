Хоккеисты «Динамо-Молодечно» проиграли «Шахтёру» в матче чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. Поединки четверга, 18 ноября, в чемпионате Беларуси по хоккею были достаточно насыщенными. Если «Неман» – «Лида» забросили 9 шайб, 8 на счету гродненцев, а «Юность» всухую обыграла «Брест» – 4:0, то центральный матч «Шахтер» – «Динамо-Молодечно», превзошел все ожидания.

«Горняки» выступили в роли хозяев и, казалось, никуда не спешили. Они как кошка, играющая с мышкой, заставили молодых гостей поверить в чудо – 4:0 в пользу «динамовцев», держались почти до завершения второй 20-минутки, солигорчане играли на тоненького.