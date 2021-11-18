Хоккеисты «Динамо-Молодечно» проиграли «Шахтёру» в матче чемпионата Беларуси
Новости Беларуси. Поединки четверга, 18 ноября, в чемпионате Беларуси по хоккею были достаточно насыщенными. Если «Неман» – «Лида» забросили 9 шайб, 8 на счету гродненцев, а «Юность» всухую обыграла «Брест» – 4:0, то центральный матч «Шахтер» – «Динамо-Молодечно», превзошел все ожидания.
«Горняки» выступили в роли хозяев и, казалось, никуда не спешили. Они как кошка, играющая с мышкой, заставили молодых гостей поверить в чудо – 4:0 в пользу «динамовцев», держались почти до завершения второй 20-минутки, солигорчане играли на тоненького.
А после ошарашили соперников дважды с интервалом менее минуты. Отличились Пестунов и Феклистов. Третья треть стала самой валидольной. Пинчук был настроен на победу и дважды бил хозяев – 6:2. Казалось, все решено и «динамовцы» увезут победу, но «Шахтер» решил преподать урок наглецам, они буквально расстреляли ворота оппонентов – 6:6, причем шестая шайба влетела за 6 секунд до завершения матча, Чернов решил идти до конца. Не помог и овертайм. Лишь в серии буллитов солигорский «Шахтер» вырвал победу – 2:0. Итоговый счет 7:6 в пользу хозяев.