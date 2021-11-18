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Белорусские батутисты успешно прошли квалификацию на ЧМ в Баку

18 ноября 2021 20:12
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35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте принимает Баку. За наградами в Азербайджан приехали спортсмены из 33 стран, около 300 атлетов, в том числе и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусские батутисты успешно прошли квалификацию на ЧМ в Баку-1

В программе стартового дня значилась квалификация в индивидуальных прыжках как у женщин, так и у мужчин. Отметим, успешное возвращение участницы четырех Олимпийских игр, чемпионки мира и Европы, нашей Татьяны Петрени. Белоруска показала 20 результат, который позволил ей продолжить борьбу. У мужчин 4 из 4. Все наши парни смогли получить пропуск в полуфиналы, которые состоятся 20 ноября. Олимпийский чемпион Иван Литвинович показал первый результат, Олег Рябцев – четвертый, 8-я и 13-я позиция также за белорусами.  

# Спортивные соревнования # Татьяна Петреня # Иван Литвинович # Олег Рябцев # Фотофакт

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