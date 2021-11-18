Трасса длиной в 2 километра. В Раубичах для тренировок спортсменов насыпали лыжню из прошлогоднего снега

Новости Беларуси. Белорусские лыжники на предстоящие Олимпийские игры в Токио получили четыре квоты. Пока тренерский штаб не определился с фамилиями, вся наша команда готовится к этапам Кубка мира. В конце ноября в Финляндии стартует первый. Юниорская сборная в «Раубичах» тренируется на снегу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Снежная трасса длиной в два километра составлена из прошлогоднего снега. Качество отменное – это вердикт профессиональных лыжников. Юниорская сборная Беларуси по лыжным гонкам в «Раубичах» ведет подготовку к чемпионату мира, который примет в феврале Норвегия. Наши лыжники стали первыми, кто опробовал белорусский эксперимент и еще гости – сборная Монголии. 13 тысяч кубометров снега в феврале спрятали под слоем щебня, он пролежал все лето. Трассу уложили за неделю, расконсервировав холм.

Александр Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

Затраты на опилки, на укрывной материал, который у нас был. Но это сейчас отобьется тем, что наши спортсмены не уезжают за границу, не вывозят валюту за границу. Все остается у нас. Теперь мы можем их сюда приглашать, потому что у нас свой снег есть.

Наши лыжники в количестве 10 человек проводят по две тренировки в день, снег выдерживает достаточно сильные нагрузки, но впереди главный тест трассы – Кубок Европы, который примут «Раубичи» с 3 по 8 января. Теперь капризная погода не будет диктовать условия организаторам турнира. А наши ребята имеют возможность качественно готовится уже сегодня.

Артем Холод, спортсмен юниорской сборной Беларуси по лыжным гонкам:

Хотим показать хороший результат, желательно, конечно, призовые места, без них никуда. Хотелось бы в индивидуальном, но если не получится – команда поможет.