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НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес». У белоруса Протаса «+1»

18 ноября 2021 15:55
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» победил «Лос-Анджелес» – 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Счет был открыт лишь в заключительном периоде. На 16-й его минуте отличился Гарнет Хэтэуэй, а буквально через 120 секунд он оформил дубль, поразив пустые ворота.  

НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес». У белоруса Протаса «+1»-1

В матче принял участие белорусский хоккеист Алексей Протас, который завершил эту игру с показателем полезности «+1». Наш соотечественник совершил три броска по воротам, один перехват и выиграл 44 % вбрасываний. Айс-тайм составил 14 минут 41 секунду, а это 18 смен. «Вашингтон» располагается на втором месте в Восточной конференции.  

# Хоккей # Гарнет Хэтэуэй # Алексей Протас # Фотофакт

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