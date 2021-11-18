НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес». У белоруса Протаса «+1»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» победил «Лос-Анджелес» – 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Счет был открыт лишь в заключительном периоде. На 16-й его минуте отличился Гарнет Хэтэуэй, а буквально через 120 секунд он оформил дубль, поразив пустые ворота.

В матче принял участие белорусский хоккеист Алексей Протас, который завершил эту игру с показателем полезности «+1». Наш соотечественник совершил три броска по воротам, один перехват и выиграл 44 % вбрасываний. Айс-тайм составил 14 минут 41 секунду, а это 18 смен. «Вашингтон» располагается на втором месте в Восточной конференции.