Хоккеисты «Динамо-Минск» выступят на Кубке мэра Москвы

Обнародовано точное расписание Кубка мэра Москвы. В этом году в нем попробует силы минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волей жребия оно попало в группу Б. Играть предстоит с московскими одноклубниками, а также с «Торпедо». Поединок с нижегородцами назначен на 29 августа. С хозяевами – на следующий день. Далее запланированы стыковые противостояния. Второе трио составили «Спартак», «ЦСКА» и «Кунь Лунь». До этого старта «зубры» примут участие в Кубке Минска. Здесь претендентов на победу четверо: хозяева, «Адмирал», «Лада» и «Металлург».