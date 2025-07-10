Минское «Динамо» обыграло «Металлург» в чемпионате КХЛ 3х3

Минское «Динамо» обыграло магнитогорский «Металлург» в суперфинале чемпионата КХЛ в формате 3 на 3, рассказали в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» все активнее включаются в борьбу за главный приз.

Россияне были фаворитами встречи. В турнирной таблице они располагались значительно выше. А вот для подопечных Павла Перепехина поединок имел весомое значение. Лишь виктория оставляла шансы на плей-офф. В первом периоде голов не было. Соперники осторожничали. Во втором хоккеисты подарили град точных бросков. Больше в атаке преуспели наши парни – 3:1. Но на этом белорусы останавливаться не стали, отправив в ворота «сталеваров» еще три безответные шайбы. Финал – 6:1. У нас дубль оформил Сергей Кузнецов. Также цель поразили Вячеслав Андрющенко, Даниил Липский, Мирослав Михалев и Виталий Пинчук. Продолжение борьбы завтра, 11 июля. Визави – омский «Авангард».