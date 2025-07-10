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Сборная Беларуси по футболу занимает 97-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

10 июля 2025 20:03
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Сборная Беларуси по футболу занимает 97-е место в обновленном рейтинге ФИФА. За месяц команда поднялась на одну строку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В активе подопечных Карлоса Алоса 1237,24 очка. Напомним, в июне наши парни провели две товарищеские встречи. На «Борисов-Арене» пал Казахстан – 4:1, а затем мы потерпели сокрушительное поражение с аналогичным счетом от россиян. Верхушка планетарной классификации осталась неизменной. Впереди остальных – аргентинцы. На второй позиции испанцы. Тройку лучших замыкают французы.

# Футбол Беларуси

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