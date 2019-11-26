Хоккеисты «Динамо-Брест» о своём чемпионстве: «Мы весь сезон шли к этому моменту»

Новости Беларуси. Один из лучших подарков на тысячелетие Бреста сделало местное «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Большое событие не только для клуба, но и для всего белорусского футбола.

Об атмосфере встречи – в сюжете Ирины Петыш.