Прямой эфир

Хоккеисты «Динамо-Брест» о своём чемпионстве: «Мы весь сезон шли к этому моменту»

26 ноября 2019 09:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Один из лучших подарков на тысячелетие Бреста сделало местное «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Большое событие не только для клуба, но и для всего белорусского футбола.

Об атмосфере встречи – в сюжете Ирины Петыш.

Хоккеисты «Динамо-Брест» о своём чемпионстве: «Мы весь сезон шли к этому моменту»-1

За тур до конца брестское «Динамо» – чемпион страны. 13-летняя желто-синяя гегемония БАТЭ прервана.

Хоккеисты «Динамо-Брест» о своём чемпионстве: «Мы весь сезон шли к этому моменту»-4

Хоккеисты «Динамо-Брест» о своём чемпионстве: «Мы весь сезон шли к этому моменту»-6

Первые 37 минут встречи «Динамо» и «Витебска» тысячи поклонников еще сдерживались, но после гола Алексея Хобленко на трибунах началась генеральная репетиция празднования.

Подробнее – в видеоматериале

«Динамо-Брест» – чемпион Беларуси по футболу. Вот как Диего Марадона поздравил команду

Хоккеисты «Динамо-Брест» о своём чемпионстве: «Мы весь сезон шли к этому моменту»-9

# Хоккей Беларуси # Александр Нойок # Алексей Хобленко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы ехали слушать белорусский гимн». Сборная U-24 по современному пятиборью вернулась с ЧЕ в Польше
26 ноября 2019 08:58

«Мы ехали слушать белорусский гимн». Сборная U-24 по современному пятиборью вернулась с ЧЕ в Польше

В Минске завершился турнир по теннису «Золотая ракетка»
25 ноября 2019 20:20

В Минске завершился турнир по теннису «Золотая ракетка»

Высотой с 9-этажный дом. Показываем крытый футбольный манеж в Гомеле
25 ноября 2019 19:41

Высотой с 9-этажный дом. Показываем крытый футбольный манеж в Гомеле