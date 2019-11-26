Хоккеисты «Динамо-Брест» о своём чемпионстве: «Мы весь сезон шли к этому моменту»

Новости Беларуси. Один из лучших подарков на тысячелетие Бреста сделало местное «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Большое событие не только для клуба, но и для всего белорусского футбола.
Об атмосфере встречи – в сюжете Ирины Петыш.
Новости Беларуси. Один из лучших подарков на тысячелетие Бреста сделало местное «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Большое событие не только для клуба, но и для всего белорусского футбола.
Об атмосфере встречи – в сюжете Ирины Петыш.
За тур до конца брестское «Динамо» – чемпион страны. 13-летняя желто-синяя гегемония БАТЭ прервана.
Первые 37 минут встречи «Динамо» и «Витебска» тысячи поклонников еще сдерживались, но после гола Алексея Хобленко на трибунах началась генеральная репетиция празднования.
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«Динамо-Брест» – чемпион Беларуси по футболу. Вот как Диего Марадона поздравил команду